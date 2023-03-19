Goldman Sachs duyurdu! Petrolün bu yıl 100 doları aşmasını hiç beklemiyorlardı: Sebebi Çin'den gelen talep

Bankanın analistleri daha önce varili 100 dolar olan Brent'in önümüzdeki 12 ay içinde 94 dolara, 2024'ün ikinci yarısında ise 97 dolara ulaşacağını öngörüyor.

Goldman Sachs, bankacılık krizinden sonra ABD ekonomik büyüme tahminini aşağı çekti. Banka, yaşanan son krizi gerekçe göstererek bir önceki tahminini 0,3 puan aşağı revize etti. Analistler son çeyrek için yıllık bazda yüzde 1,2'lik bir büyüme bekliyor.

Bloomberg'in haberine göre bankanın 18 Mart tarihli notunda, "Petrol fiyatları Çin'deki talep patlamasına rağmen bankacılık stresi, resesyon korkuları ve yatırımcı akışındaki kaçış nedeniyle düştü" denildi ve şu sözlere yer verildi: "Tarihsel olarak, bu tür yaralayıcı olaylardan sonra, pozisyonlar ve fiyatlar, özellikle de uzun vadeli fiyatlar ancak kademeli olarak toparlanır."

Petrol son 15 ayın en düşük seviyesini gördü

Credit Suisse Group AG'deki kargaşanın piyasalarda paniği tetiklemesiyle küresel piyasalar bu hafta çalkalandı. Petrol son 15 ayın en düşük seviyesine geriledi ve Brent bu hafta %12 düşerek varil başına 73 doların altına indi.

Fiyatlardaki düşüşün ardından banka, Goldman'ın fiyat düşüşünden önce tahmin ettiği 2023'ün ikinci yarısına kıyasla OPEC üreticilerinin üretimi yalnızca 2024'ün üçüncü çeyreğinde artırmasını bekliyor.

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NE OLMUŞTU?

Küçük bankaların karşı karşıya olunan bankacılık krizinde likiditelerini korumak için kredileri geri çağırmalarının kredi verme ortamına yönelik ortaya çıkardığı risklere işaret eden Goldman Sachs, 2023 dördüncü çeyrek için daha önce yüzde 1,5 olan GSYH büyüme beklentisini yüzde 1,2'ye indirdi. Goldman yaptığı değerlendirmede, federal kuruluşların, regülatörlerin finansal sistemin desteklemek için agresif adımlar atmalarına rağmen bazı bankalarda gerilimin ısrarcı şekilde devam ettiğine de işaret etti.



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