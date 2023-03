İslam Memiş iflaslar sonrası altın fiyatları için o cümleyi de kurdu: Bankada, elinde altını olanlar aman dikkat!

Finans analisti İslam Memiş, gram altındaki yükselişleri değerlendirdi. Memiş, piyasalardaki diğer gelişmelere dair öngörülerini de sıraladı. İşte o kritik açıklama...

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, şunları söyledi:

"22 Mart'ta Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı açıklanacak, muhtemelen 25 baz puanlık bir faiz arttırımıyla tekrar yoluna devam eden bir FED var. Ancak 50 baz puanlık bir beklenti vardı, bu bankacılık kriziyle alakalı haber akışları FED'i biraz daha frenlemesine neden olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden 50 baz puan değil de 25 baz puanlık bir faiz arttırımı gündeme gelebilir. Önemli olan Amerika Merkez Bankası hazirandan sonra biraz daha kenara çekilebilir. Bu faiz arttırımlarını geciktirebilir ve 2024 yılının ilk çeyreğiyle alakalı tekrar faiz indirimlerine gideceği beklentisi var. Bu da altın fiyatlarının önünü açacak faktörler arasında."

İslam Memiş, bu değerlendirmesinin ardından gram altındaki dikkat çeken hareketliliği yorumladı, sonunda o cümleyi kurdu.

İslam Memiş, gram altında yaşanan yükselişlere dair Twitter hesabından yeni bir değerlendirme yaptı. Memiş, "Gram altın serbest piyasalarda 1.200 lirayı gördü. Yani, artık altın yükseliş trendine girdi diyebilirim.

Ekranlarda 1.183,80 Lira ama geçerli değil zaten" diye konuştu.

İslam Memiş, gram altın 1200 TL sınırını aşarak altına yatırım yapmak isteyenlerin kafasını bir hayli karıştırdı.

Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, İslam Memiş altın fiyatlarına dair tahmini...

Altın fiyatları geçen hafta rekor üstüne rekor kırdı. 2023 yılının en yüksek rakamına ulaşan gram altın, 1200 TL sınırını geçti. Çeyrek altın 2 bin TL olurken, yarım altın ise 4 bin TL civarına yaklaştı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

18 Mart 2023 Cumartesi günü itibarı ile gram altının alışı 1215,77 TL olurken satış fiyatı 1216,14 TL oldu.

Çeyrek altının alış fiyatı 1988 TL seviyesinde olurken satış fiyatı ise 2 bin 8 TL seviyesine geldi.

ONS altının alışı ise 1989,08 dolar olurken, satış fiyatı 1989,68 dolar olarak duyurdu.

Cumhuriyet altının alış fiyatı 7 bin 958 TL olurken, satış fiyatı 8 bin 37 TL olurken, Yarım altın alış fiyatı 3 bin 991 TL,satış fiyatı 4 bin 34 TL olarak alıcılar için satışa çıkarıldı.

22 ayar bilezik alış fiyatı 1099,43 TL iken, satış fiyatı 1112,26 TL oldu.

Bankada elinde altını olan kişileri uyaran İslam Memiş, acele edilmemesi gerektiğini bir kez daha ifade ederek şunları açıkladı;

"Yaz aylarında ons altında 2000 dolar üzerinde olacağını, 2350 dolara kadar yükseliş olacağını düşünmekteyim. Enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor. Altın fiyatlarını destekleyen faktörler artarak devam ediyor. Hazirandan sonra dolar kurundaki öngördüğüm yükseliş ile gram altında da yükseliş devam edecektir. Yaz aylarında 1450 ile 1550 mutlaka olabilir diye düşünmekteyim."

