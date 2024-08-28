  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zelenskiy gerilimi tırmandırıyor: Rusya'yı F-16'larla vuracağız

Türkiye'nin halı devi iflas etmek üzere! İşte bu hiç beklenmiyordu, kötü haber geldi

Türkiye'nin Rusya'ya kimyasal madde ihracatı 700 milyon doları aştı! Türkiye, harekete geçti

"Türkiye su verip petrol alacak" deniyordu! Araplar 'onayladık' diyerek dünyaya duyurdu

Fahiş fiyatlar cep yakıyor: 600 TL'ye alıp, 2680 TL'ye satıyormuş

Arap ülkesi Türkiye'nin 56 milyar dolarına göz dikti! Mısır ve BAE'den sonra şimdi de onlar

Mesut Özil cami temizledi

Taraftarlardan duyanlar bu kez ‘iyi’ yaptınız diyor: Orta saha ile ilgili İtalya’dan flaş açıklama: O iddia yine gündemde…

21 yıllık teşvik yeniden gündemde

Almanya’da Türklere ait araçlara el konuldu! Duyan bu kez 'iyi yaptınız' diyor
Ekonomi Goldman Sachs dünyaya duyurdu: Brent petrol tahminini düşürdü! Ekonomide tarihi yapılanması
Ekonomi

Goldman Sachs dünyaya duyurdu: Brent petrol tahminini düşürdü! Ekonomide tarihi yapılanması

Yeniakit Publisher
2024-08-28 00:38:00 - 2024-08-28 00:44:34
Goldman Sachs dünyaya duyurdu: Brent petrol tahminini düşürdü! Ekonomide tarihi yapılanması

Goldman Sachs 2025 yılı için ortalama Brent ham petrolü tahminini 82 dolardan 77 dolara düşürdü.

Petrol piyasasında talep görünümü zaman zaman endişelere yol açarken 2025 hedefleri de gözden geçiriliyor.

Goldman Sachs’ın aralarında Daan Struyven’in de bulunduğu analistleri 2025 yılı için ortalama Brent ham petrolü tahminlerini 82 dolardan 77 dolara indirdi.

Analistler, OPEC’in bu yılın dördüncü çeyreğinde petrol üretimini artırmasının beklendiğini ve piyasanın “OPEC’in spot dengeleri desteklediği ve oynaklığı azalttığı bir dengeden, OPEC dışı arzı stratejik olarak disipline etmeye ve uyumu desteklemeye odaklanan daha uzun vadeli bir dengeye” geçebileceğini öngördüler.

Petrol fiyatları şimdi gözlerini OPEC üyesi Libya’da yaşananlara çevirmiş durumda. Libya’nın doğusundaki hükümet “petrol üretim ve ihracatının durdurulması” kararı aldı. Merkez bankası ve petrol zenginliklerinin kontrolü için Trablus merkezli rakibiyle mücadele eden Libya’nın doğusundaki hükümet, tüm petrol sahaları, terminalleri ve tesisleri üzerinde mücbir sebep ilan etti.

Ülkenin en büyük ihracat terminali olan Es Sider’i tedarik eden Waha Oil Co. sevkiyatları kademeli olarak azaltmaya başlayacağını açıkladı. Sirte Oil Co. da üretimini azaltmaya başlayacağını söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Francesco Martoccia’nın da aralarında bulunduğu Citigroup analistleri Pazartesi yayımladıkları bir notta “Libya ekonomisinin petrol gelirlerine olan bağımlılığı, bu fonları denetleyen devlet kurumlarını kontrol edenlerin ülke ekonomisini de etkin bir şekilde kontrol ettiği anlamına geliyor. Bu durum, her iki tarafın da kendi mali çıkarlarını güvence altına almaya çalıştığı, rakip gruplar için bir çatışma alanına dönüşmüş durumda” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23