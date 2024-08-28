Goldman Sachs dünyaya duyurdu: Brent petrol tahminini düşürdü! Ekonomide tarihi yapılanması

Petrol piyasasında talep görünümü zaman zaman endişelere yol açarken 2025 hedefleri de gözden geçiriliyor.

Goldman Sachs’ın aralarında Daan Struyven’in de bulunduğu analistleri 2025 yılı için ortalama Brent ham petrolü tahminlerini 82 dolardan 77 dolara indirdi.

Analistler, OPEC’in bu yılın dördüncü çeyreğinde petrol üretimini artırmasının beklendiğini ve piyasanın “OPEC’in spot dengeleri desteklediği ve oynaklığı azalttığı bir dengeden, OPEC dışı arzı stratejik olarak disipline etmeye ve uyumu desteklemeye odaklanan daha uzun vadeli bir dengeye” geçebileceğini öngördüler.

Petrol fiyatları şimdi gözlerini OPEC üyesi Libya’da yaşananlara çevirmiş durumda. Libya’nın doğusundaki hükümet “petrol üretim ve ihracatının durdurulması” kararı aldı. Merkez bankası ve petrol zenginliklerinin kontrolü için Trablus merkezli rakibiyle mücadele eden Libya’nın doğusundaki hükümet, tüm petrol sahaları, terminalleri ve tesisleri üzerinde mücbir sebep ilan etti.

Ülkenin en büyük ihracat terminali olan Es Sider’i tedarik eden Waha Oil Co. sevkiyatları kademeli olarak azaltmaya başlayacağını açıkladı. Sirte Oil Co. da üretimini azaltmaya başlayacağını söyledi.

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Francesco Martoccia’nın da aralarında bulunduğu Citigroup analistleri Pazartesi yayımladıkları bir notta “Libya ekonomisinin petrol gelirlerine olan bağımlılığı, bu fonları denetleyen devlet kurumlarını kontrol edenlerin ülke ekonomisini de etkin bir şekilde kontrol ettiği anlamına geliyor. Bu durum, her iki tarafın da kendi mali çıkarlarını güvence altına almaya çalıştığı, rakip gruplar için bir çatışma alanına dönüşmüş durumda” dedi.