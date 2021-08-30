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Spor Golbol Erkek Milli Takımımız çeyrek finale çıktı
Spor

Golbol Erkek Milli Takımımız çeyrek finale çıktı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler golbol B Grubu son maçında Türkiye, Ukrayna'yı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 08:42:00 -
Golbol Erkek Milli Takımımız çeyrek finale çıktı

Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Erkek Milli Takımı, 4. maçında Ukrayna ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Tuncay Karakaya'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazanan ay-yıldızlılar, grupta ikinci galibiyetini aldı ve son 8 arasına kalmayı başardı.

İlk iki maçında Almanya ve Belçika'ya 6-4 kaybeden Türkiye, Çin karşısında ise 6-3 galip gelmişti.

Erkekler golbol branşının çeyrek final maçları, yarın oynanacak.

 

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