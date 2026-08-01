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Kültür - Sanat Gölbaşı'nda dört ayaklı civciv görenleri hayrete düşürdü
Kültür - Sanat

Gölbaşı'nda dört ayaklı civciv görenleri hayrete düşürdü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Gölbaşı'nda dört ayaklı civciv görenleri hayrete düşürdü

Doğuştan dört ayağa sahip olan civcivin genel sağlık durumunun iyi olduğu, ancak dört ayağından yalnızca ikisini kullanabildiği öğrenildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kuluçkadan çıkan dört ayaklı civciv, görenleri hayrete düşürdü.

Olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Arslanlar'a ait tavuğun kuluçkaya yattığı yumurtalardan birinden dört ayaklı civciv çıktı. Civcivi gören Arslanlar, büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Doğuştan dört ayağa sahip olan civcivin genel sağlık durumunun iyi olduğu, ancak dört ayağından yalnızca ikisini kullanabildiği öğrenildi. İlginç görüntüsüyle dikkat çeken civciv, kısa sürede mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu.

Nadir görülen doğumsal anomaliler arasında değerlendirilen dört ayaklı civciv, görenlerin merakını uyandırırdı.

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