Gölbaşı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Gölbaşı Belediyesine bağlı Paylaşım Noktası, ihtiyaç sahibi Gölbaşılılara ulaşmaya devam ediyor.

Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını anlatan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Virüs salgını sebebiyle evlerine kapanan birçok ailemize ulaşarak paketlerimizi adreslerine teslim ettik. Tesisat sorunu yaşayan vatandaşlarımızdan tutun da hasta ve bebek bezi, kırtasiye ihtiyaçları gibi her türlü talebe kulak verdik. Belediyemize gelen talepler doğrultusunda her türlü ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz. Ramazan ayı ve korona virüs sebebiyle de çalışmalarımızı daha da arttırdık. Gece gündüz demeden çalışan bütün ekibimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşımız yalnız olduğunu düşünmesin. Her türlü ihtiyaçları için günün her saati yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

Şehit-gazi yakınları ile dul, yetim ve öksüzler öncelikli olmak üzere belediye tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını ifade eden Başkan Şimşek, “Hilal Kartlarına yüklediğimiz nakitle Sosyal Market’ten gıda ihtiyaçlarını karşılama imkanına sahip olan vatandaşlarımızın sayısını her geçen gün arttırma gayretindeyiz. Paylaşım Noktası’na gelerek Hilal Kartları ile ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlarımız şimdilik evlerinde kalmaya devam etsinler. Biz Paylaşım Noktası’nı evlerine taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Minik Aymila kitaplarına kavuştu

Gölbaşı Belediyesi ile iletişime geçerek kitap isteğinde bulunan minik Aymila’nın talebi de yerine getirildi. Birbirinden öğretici kitaplarına kavuşan Aymila, okumayı çok sevdiğini ve bu süreci bol bol kitap okuyarak geçirdiğini söyleyerek, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkürlerini iletti.