Golazo Cup için İstanbul'a geldi: Süper Mario Jardel: Ligin en iyisi Icardi
Galatasaray’ın unutulmaz golcüsü Mario Jardel, "Golazo Cup Türkiye" organizasyonu için geldiği İstanbul’da Mauro Icardi’ye övgüler yağdırdı. Jardel, Süper Lig’de kendisini en çok etkileyen ismin Arjantinli yıldız olduğunu belirterek, "Ligin en iyisi Icardi" dedi.

Sarı-kırmızılı formayla kazandığı Süper Kupa ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Mario Jardel, Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin performansını hayranlıkla takip ettiğini söyledi. Icardi'nin sadece gol atmadığını, aynı zamanda ligin marka değerini ve kalitesini de yukarı çektiğini vurgulayan Jardel, "Süper Lig'de en çok etkilendiği efsane kim?" sorusuna tereddütsüz "Icardi" yanıtını verdi. Icardi’nin saha içindeki liderliğine ve bitiriciliğine dikkat çeken Brezilyalı efsane, Arjantinli yıldızın Galatasaray için büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Galatasaray'ın unutulmaz golcüsü Mario Jardel, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz golcüsü Mario Jardel, Mauro Icardi'ye övgüler yağdırdı.

Spor ve sanat dünyasından isimleri yeşil sahada buluşturacak Golazo Cup Türkiye organizasyonu için İstanbul'da bulunan Jardel, "ligde en çok etkilendiği" ismin Arjantinli golcü olduğunu ifade etti.

"Süper Lig'de en çok etkilendiği efsane kim?" sorusunu cevaplayan Jardel, Icardi'nin performansını hayranlıkla takip ettiğini ve Arjantinli yıldızın "ligin kalitesini başka bir seviyeye taşıdığını" vurguladı.

