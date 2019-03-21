Golan Tepeleri nerede? | Trump'tan Golan Tepeleri açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, 'İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi.' açıklamasında bulundu. Bu gelişmenin ardından, 'Golan Tepeleri nerede?' ve 'Golan Tepeleri'nin İsrail için önemi ne?' gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. İşte tartışmalı bölge 'Golan Tepeleri' hakkında merak edilenler...

Golan Tepeleri neden bu kadar önemli? | Trump'tan Golan Tepeleri açıklaması

Golan Tepeleri nerede?

Suriye'nin güneybatısında İsrail'in ise kuzeydoğusunda yer alan tepelik bölge, zengin su kaynakları ile biliniyor. Bölge, 1967'de Suriye, Ürdün ve Mısır'dan oluşan Arap İttifakı ile İsrail arasında yaşanan "Altı Gün Savaşı" sonucunda İsrail tarafından işgal edilmişti. Golan Tepeleri, 1981'de Tel Aviv yönetimi tarafından tek yanlı olarak ilhak edildi.