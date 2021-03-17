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Spor Gol krallığında açık ara lider! Beşiktaş Georgios Giakoumakis için harekete geçti
Spor

Gol krallığında açık ara lider! Beşiktaş Georgios Giakoumakis için harekete geçti

Hollanda takımlarından Venlo'da gösterdiği performansla lige damga vuran Yunan forvet Georgios Giakoumakis, Beşiktaş'ın gündeminde. Devre arasında da golcü futbolcuyla ilgilenen siyah-beyazlılar, Venlo kulübüyle bonservis konusunda anlaşamamıştı. Kartal, sezon sonunda Yunan golcü için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 20:41:00 -
Gol krallığında açık ara lider! Beşiktaş Georgios Giakoumakis için harekete geçti

Ara transfer döneminde golcü futbolcu Georgios Giakoumakis için harekete geçen Beşiktaş'ın teklifi Venlo tarafından düşük bulunmuştu. Yunan basınına göre Beşiktaş, sezon sonunda yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Kadroda tutulması zor

Bu sezon Hollanda Eredivisie'ye damga vuran Georgios Giakoumakis'in yaz aylarında takımda kalmasının zor olacağı aktarılmakta. 18 takımlı ligde 15. sırada olan Venlo, ligden düşerse gitmesine kesin gözüyle bakılan Georgios Giakoumakis'in ligde kalınması durumunda da kadroda tutulmasının çok zor olacağı belirtiliyor.

Beşiktaş'ın ısrarı sürüyor

Devre arasında Beşiktaş'ın oyuncuya yönelik ilgisi, olumlu sonuç vermese de Capitano'nun haberine göre Beşiktaş'ın ısrarı sürüyor. Devre arasında ekonomik nedenler ile gerçekleşmediği belirtilen transferin yaz aylarında yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor da ilgileniyor

26 yaşındaki golcü, bu sezon Venlo formasıyla Eredivisie'de çıktığı 24 maçta 24 gol, 1 asistlik performans sergilerken toplamda da 27 maçta 27 gol, 2 asistlik katkısıyla dikkat çekiyor. Gol krallığında açık ara lider durumdaki Giakoumakis'in ismi son dönemde Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile de anılmakta.

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