Gol kralı kim oldu? Süper ligde bu sezon en çok golü kim attı?
Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de Süper Lig maçlarında koronavirüs nedeniyle ertelendi. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte TFF’nin kararıyla maçlar seyircisiz oynanmaya başlandı. Futbolseverler tribünlerde olmasa da ekran başlarında maçların heyecanını yaşamaya devam ediyor. Pandemi de gol krallarının hızını kesemedi. Peki gol kralı kim oldu? Süper ligde bu sezon en çok golü kim attı? Cisse kaç gol attı? İşte 2019-2020 Süper Lig sezonunun gol kralı.
Aytemiz Alanyaspor'un en skorer ismi Papiss Cisse, Süper Lig'deki Galatasaray maçında 2 kez fileleri sarsarak sezonun bitimine 3 hafta kala gol krallığı yarışında Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u geride bıraktı. Alanyaspor'un eski oyuncusu Vagner Love'ın 42 maçta 33 gollük performansını 55 karşılaşmada 38 kez fileleri havalandırarak geliştiren ve turuncu-yeşilli ekibin Süper Lig tarihindeki en golcü ismi unvanının sahibi olan Cisse, takımının 31. haftada Galatasaray'ı 4-1 yendiği müsabakada iki kez ağları sarsarak bu sezonki gol sayısını 22'ye yükseltti. Galatasaray galibiyetinde büyük katkısı olan turuncu-yeşillilerin en skorer oyuncusu, böylece ligde 21 golü bulunan Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u geçti. Bu sezon şu ana kadar 29 lig maçında 2 bin 468 dakika forma giyen Cisse, bitime 3 hafta kala gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Papiss Cisse, bu sezon forma giydiği lig maçlarının 5'inde 2, 12'sinde ise 1 gol kaydetti.