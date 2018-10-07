Bursa'nın İznik ilçesinde, 3 çocuk babası Kazım Sevinç (70), yazın kullandığı göl kıyısındaki barakada ölü bulundu.



Kazım Sevinç, dün akşam, İznik Gölü kıyısındaki Yenişehir kampı mevkisinde yazlık olarak kullandığı barakada kaldı. Kendisinden bugün haber alamayan yakınları, barakaya gitti. Sevinç'in, yatakta hareketsiz yattığını gören yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Sevinç'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazım Sevinç'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sevinç'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.