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Spor Gol attıkça, iddialar aldı başını gitti! Galatasaray şimdi ne yapacak?
Spor

Gol attıkça, iddialar aldı başını gitti! Galatasaray şimdi ne yapacak?

Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki performansı İtalyan devi Milan'ın da dikkatini çekti.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 16:10:00 -
Gol attıkça, iddialar aldı başını gitti! Galatasaray şimdi ne yapacak?

Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki performansı İtalyan devi Milan'ın da dikkatini çekti.

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Mauro Icardi için İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Türkiye'deki özel performansı ile dikkatleri üzerine çeken Arjantinli forvet için İtalyan ekibi Milan devrede.

PSG günlerinde aradığını bulamayan ve adeta gözden düşerek İstanbul ile ansızın yolu kesişen Mauro Icardi, Galatasaray'daki harika performansı ile Avrupa'da dikkatleri üzerine çekiyor. İtalyan kaynaklara göre Arjantinli yıldız için İtalya Serie A ekiplerinden Milan devrede! PSG'nin de Icardi takası ile Milan'dan birkaç ismi gündemine alabileceği belirtilen haberde, ayrıca Arjantinli ismin de İtalya'ya sıcak baktığı belirtiliyor.

Başarılı forvet Galatasaray forması ile 12 maça çıktı ve 8 gol atıp, 5 de asist yaptı. Haber7'ye göre; yıldız oyuncu geçen sezon PSG forması ile 30 maça çıkıp sadece 5 gol atarken, bu sezon adeta küllerinden yeniden doğdu.

İstanbul'daki yaşamından oldukça memnun olan Mauro Icardi'nin gelecek sezon planlarının ne yönde olacağı çok merak ediliyor. Son olarak ise Galatasaray'ın bonservis konusunu ne kadar zorlayacağı bu transferdeki esas etken olacak.

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