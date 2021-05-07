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Aktüel Gökyüzündeki parlayan cisim roketmi
Aktüel

Gökyüzündeki parlayan cisim roketmi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün gece saat 22.05 civarında görülen gökyüzündeki parlamaların, Starlink Leo Uyduları Güneş Panelleri'nden kaynaklandığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 07:53:00 -
Gökyüzündeki parlayan cisim roketmi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, dün gece saat 22.05 civarında gökyüzünde görülen parlamalara ilişkin görüntü paylaştı.

Paylaşımında, parlamaların Starlink Leo Uyduları'nın geçişinden kaynaklandığını ifade eden Varank, söz konusu olayın Antalya Bakırlıtepe TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen kuzey-batı ufkunda görüntülendiğini kaydetti.

TUG'dan yapılan açıklamada ise "Starlink Uydu Ağı" projesi kapsamında, yer çevresinde LEO yörüngelere iletişim uyduları yerleştirildiği belirtildi.

Söz konusu uyduların güneş panellerinden kaynaklanan parlamaların zaman zaman yer yüzeyinden de izlenebildiğine dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Böyle bir parlama, dün gece yerel saatle 22.05 civarında TUG'da bulunan Tüm Gökyüzü Kamerası ile görüntülenmiştir. TUG Bakırlıtepe yerleşkesi 2 bin 500 metre rakıma sahip, atmosfer koşulları oldukça iyi olan, dünyanın sayılı gözlemevi yerleşkelerindendir. Resim alındığında, gökyüzünde yaygın bulutlar olmasına rağmen Starlink uydularının yüksek parlaklığı nedeniyle görüntülenebilmiştir. Resimde kuzey-batı ufkunda görülen parlama Starlink uydularından kaynaklı parlamadır."

Roket sanıldı

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının, Çin'e ait kontrolden çıkmış bir roketin, hafta sonu Dünya'ya düşmesini beklediği ve bu roketin güzergahını takip etmeye devam ettiği bildirilmişti.

Dün gece gökyüzünden görülen parlamalar, Çin'in kontrolden çıkan uydusuna ait olduğu düşünülerek paniğe neden olmuştu.

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