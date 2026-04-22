Gökyüzünde selfie faciası: İki savaş uçağı fotoğraf çekerken çarpıştı

Güney Kore’de iki F-15K savaş uçağının havada çarpışma nedeninin, pilotların cep telefonuyla fotoğraf ve video çekme merakı olduğu ortaya çıktı. ‘Son uçuş hatırası’ için uçağı ters çeviren pilotun neden olduğu kazada, milyonluk jetler ağır hasar aldı.

Güney Kore'de 2021 yılında iki savaş uçağının havada çarpışma nedeninin, pilotların fotoğraf ve video çekme çabası olduğu belirlendi

Seul Denetim ve Teftiş Kurulu tarafından yayımlanan rapora göre, Daegu kentinde görev uçuşu yapan iki F-15K tipi jet, pilotların kişisel cep telefonlarıyla çekim yaptığı sırada kaza yaptı. Olayda yaralanan olmazken, uçaklarda meydana gelen hasarın askeri bütçeye maliyeti 880 milyon won olarak açıklandı.

SON UÇUŞ HATIRASI KAZAYLA BİTTİ

İncelemeler, kazaya neden olan pilotun, birliğindeki son uçuşunu ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmek istediğini ve bu niyetini uçuş öncesi brifingde de dile getirdiğini gösterdi.

Raporda, o dönemde önemli uçuşları fotoğraflamanın pilotlar arasında yaygın bir uygulama olduğu tespiti yer aldı.

Uçuş sırasında kol uçuşu yapan pilotun, daha iyi görüntü verebilmek adına uçağını ani bir manevrayla ters çevirmesi üzerine uçaklar birbirine tehlikeli şekilde yaklaştı.

Lider uçağın çarpışmayı önlemek için hızla alçalmaya çalışmasına rağmen jetler havada temas etti; bir uçağın kanadı, diğerinin ise kuyruk stabilizatörü hasar gördü.

TAZMİNAT DAVASINDA KURUL KARARI

Hava kuvvetlerinden ayrılarak ticari bir havayolu şirketinde çalışmaya başlayan pilotun, başlangıçta tüm onarım masraflarını ödemesi istendi.

Ancak pilotun itirazı üzerine devreye giren Denetim Kurulu, idari zafiyetlerin de kazada payı olduğuna hükmetti. Kurul, hava kuvvetlerinin pilotların kişisel kamera kullanımını denetleme konusunda yetersiz kaldığını belirterek, pilotun ödeyeceği cezayı onarım maliyetinin onda biri olan 88 milyon wona indirdi.

Kararda ayrıca, pilotun geçmişteki başarılı sicili ve hasarlı uçağı güvenli bir şekilde üsse geri getirmeyi başarması da hafifletici sebep olarak kabul edildi.

