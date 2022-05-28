Gökyüzünde esrarengiz cisim! UFO gördüğünü iddia edip kaydetti..
Aydın'da bir genç şafak vakti gökyüzünde fark ettiği esrarengiz cismi kaydederek UFO gördüğünü iddia etti.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir genç, şafak vakti UFO gördüğünü iddia etti.
Görüntüyü cep telefonu ile kaydeden 21 yaşındaki Cem Kocaman, sabah namazına kalkarak balkona çıktığını söyledi. Karşısında büyük bir ışıklı cisim gördüğünü ileri süren Kocaman, UFO olduğunu iddia ettiği cismi kaydetmek için hemen cep telefonuna sarıldı.
Işık huzmesini kayda alan Kocaman, "Uzun süre şok yaşadım, korktum, gözeme uyku girmedi." dedi.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görüntülerdeki cisim ilçe halkında merak uyandırdı.