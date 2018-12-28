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'Gökyüzü polisleri'nden kaçamadı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler operasyonlarda kara polislerine büyük fayda sağlıyor. Trafik denetlemelerine de yardımcı olan 'Gökyüzü polisleri' trafik denetimi yapan polislere yardım ederek kurallara uymayan sürücülerin tespit edilmesine yardımcı oluyor.

28 Aralık 2018 Cuma 14:39
'Gökyüzü polisleri'nden kaçamadı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, helikopterlerinin görev yaptıkları anlarla ilgili olarak bir görüntü paylaştı. Helikopterin trafik denetiminde yaptığı sırada çekilen görüntüler, denetimler sırasında havadan yapılan gözetlemenin ne kadar yararlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. 

Gökyüzü polisleri yakaladı

Görüntülerde helikopter kamerasına bir otomobilsürücüsünün hız limitlerini aştığı ve seyir halinde cep telefonu kullandığı yansıyor. Bunun üzerine Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri aşağıda denetim yapan trafik ekiplerine durumu bildiriyor. Trafik polisleri otomobili takibe alarak aracın yolun kenarına çekilmesini sağlıyor. Daha sonra otomobil sürücüsüne 'Hız limitlerini aşmak' ve 'Seyir halinde cep telefonu kullanmak' suçlarından işlem yaparak para cezası kesilirken, helikopter başka bir görev beklemek için iniş yapacağı Bakırköy'deki pistlerine geri dönüyor. 

Öte yandan İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılında 906 defa Terör, Asayiş ve Trafik denetimlerinde toplamda bin 340 saat havada kaldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 14:39
  1. İstanbul
  2. gökyüzü polisleri
  3. trafik denetimleri

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