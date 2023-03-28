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Yaşam Gökyüzü böyle aydınlandı! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Yaşam

Gökyüzü böyle aydınlandı! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Yeniakit Publisher
2023-03-28 09:44:00 -

Balıkesir'de gece saatlerinde etkili olan fırtına sebebiyle gökyüzü adeta aydınlandı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde başlayan lodos, yağmurla birlikte etkisini arttırdı. Ardı ardına çakan şimşekler ise gecenin karanlığını aydınlattı. Korku filmlerini aratmayan görüntüler cep telefonuna yansıdı.

Rüzgarın şiddeti evlerden bile hissedildi. Camlar ve perdelerde rüzgârın etkisiyle sallandı. Lodos, yağmur etkisini sürdürüyor.

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