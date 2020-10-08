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Spor Gökyay Satranç Müzesi'nde on-line oryantiring yarışması düzenlenecek
Spor

Gökyay Satranç Müzesi'nde on-line oryantiring yarışması düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:46:31 -
Gökyay Satranç Müzesi'nde on-line oryantiring yarışması düzenlenecek

ANKARA (AA) - Gökyay Satranç Müzesi, Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliği ile on-line oryantiring yarışması düzenleyecek.

Genç, elit ve master kategorilerinde 12 Ekim Pazartesi günü, müzenin 5. kuruluş yıl dönümüne özel yapılacak yarışmaya tüm oryantiringseverler katılabilecek.

Katılımcılar, müzenin üç boyutlu sanal müze görüntüleri içinde dolaşarak belirlenen hedefleri bulmaya çalışacak.

Yarışmada kategorilerinde derece elde edenlere satranç takımı hediye edilecek.

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