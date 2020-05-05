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Aktüel

Göktürk’e meyve bahçesi yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi, Göktürk’te bulunan boş bir alanı meyve bahçesi haline getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:39:58 -
Göktürk’e meyve bahçesi yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi, Göktürk’te bulunan boş bir alanı meyve bahçesi haline getirdi.



Eyüpsultan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada, 1. Kahraman Sokak üzerindeki boş bir alan yeşillendirilerek, aralarında dut, elma, kiraz, şeftali, erik, badem ve ayva gibi meyvelerin bulunduğu 16 farklı türde 65 adet meyve fidanı dikildi.


Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, meyve bahçesi yapılan alana giderek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar ve dikim yapılan fidanlarla ilgili bilgi alan Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan’da yaşayan her bir bireyin her şeyin en iyisine layık olduğunu, Eyüpsultan’ı daha yeşil bir hale getirmek için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.


Park Bahçeler Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği çalışmayla sonucunda alan hem yeşillendirildi, hem de içerisinde farklı meyvelerin yetişeceği meyve bahçesi haline geldi.

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