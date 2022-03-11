Gökten düşen tanımlanamayan bir cisim çukur oluşturdu!
Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde tanımlanamayan bir cismin yere düşmesi sonucu çukur oluştu.
Gece saatlerinde Zagreb'in merkezindeki Jarun parkına motorlu bir cismin düşmesi sonucu patlama yaşandı.
Hırvat medyası, düşen cisim sonrası çukur oluştuğunu ve 2 paraşütün bulunduğunu bildirdi.
Olayda ölen yada yaralanan olmazken çevredeki araçlarda maddi hasar oluştu.
Cismin ne olduğu henüz tanımlanamazken yerel medya, bunun Sovyet yapımı bir Tupolev Tu-141 tipi insansız hava aracı olduğunu tahmin etti.
Yetkililer, cismin ne olduğunu belirlemek için inceleme başlattı.