Gökten düşen tanımlanamayan bir cisim çukur oluşturdu!

Gece saatlerinde Zagreb'in merkezindeki Jarun parkına motorlu bir cismin düşmesi sonucu patlama yaşandı.

Hırvat medyası, düşen cisim sonrası çukur oluştuğunu ve 2 paraşütün bulunduğunu bildirdi.

Olayda ölen yada yaralanan olmazken çevredeki araçlarda maddi hasar oluştu.

Cismin ne olduğu henüz tanımlanamazken yerel medya, bunun Sovyet yapımı bir Tupolev Tu-141 tipi insansız hava aracı olduğunu tahmin etti.

Yetkililer, cismin ne olduğunu belirlemek için inceleme başlattı.