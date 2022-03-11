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Yaşam Gökten düşen tanımlanamayan bir cisim çukur oluşturdu!
Yaşam

Gökten düşen tanımlanamayan bir cisim çukur oluşturdu!

Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde tanımlanamayan bir cismin yere düşmesi sonucu çukur oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 11:46:00 -
Gökten düşen tanımlanamayan bir cisim çukur oluşturdu!

Gece saatlerinde Zagreb'in merkezindeki Jarun parkına motorlu bir cismin düşmesi sonucu patlama yaşandı.

Hırvat medyası, düşen cisim sonrası çukur oluştuğunu ve 2 paraşütün bulunduğunu bildirdi.

Olayda ölen yada yaralanan olmazken çevredeki araçlarda maddi hasar oluştu.

Cismin ne olduğu henüz tanımlanamazken yerel medya, bunun Sovyet yapımı bir Tupolev Tu-141 tipi insansız hava aracı olduğunu tahmin etti.

Yetkililer, cismin ne olduğunu belirlemek için inceleme başlattı.

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