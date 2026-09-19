Göktaş: 571 atamayla toplamda 53 bin 179 kardeşimizin istihdamını sağlamış olacağız

19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen törende 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakını, noter huzurunda çekilen kurayla kamu kurum ve kuruluşlarına atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biraz sonra gerçekleştireceğimiz 571 atamayla toplamda 53 bin 179 kardeşimizin istihdamını sağlamış olacağız" dedi.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Göktaş katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından 4 dakikalık video gösterimi yapıldı.

Açılışta konuşan Göktaş, görev yeri belirlenecek her bir kardeşini şimdiden tebrik ettiğini söyleyerek yeni görevlerinin kendileri, aileleri ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Huzurun vatan uğruna ödenen büyük bedellerle korunduğunu anlatan Göktaş, şehitliği fedakârlığın en yüce makamı, gaziliği ise yaşayan nişanesi olarak tanımladı. "Şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanet, bir ömür taşıyacağımız şerefli bir mesuliyettir" diyen Bakan, gazilere duyulan minnetin hayatın her alanında vefaya dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Göktaş: Terörsüz Türkiye hedefi, ortak arzuyu kalıcı huzura dönüştürme iradesidir

Terörün yarım asır boyunca en ağır bedeli ailelere ödettiğini belirten Göktaş, şehit ailelerinin ve gazilerin en büyük arzusunun, yaşadıkları acıların bir daha hiçbir hanede yaşanmaması olduğunu dile getirdi. Bakan, "Terörsüz Türkiye hedefi, milletimizin bu ortak arzusunu kalıcı huzura dönüştürme iradesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Ortaya koyduğunuz kararlı iradeyle yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturacak tarihi adımlar atıyoruz" diyen Göktaş, atılan adımların 'Büyük Türkiye'nin yolunu açacağını, güven ortamıyla üretim, yatırım ve istihdamın artacağını, kalkınma ve refahın ülkenin her köşesine yayılacağını söyledi. Bakan, bu huzurun en güçlü dayanağının aile olduğunu, Terörsüz Türkiye'nin güçlü ailelerin taşıdığı kardeşlik ruhu üzerinde yükseleceğini belirtti.

Ağustos'ta yürürlüğe giren düzenlemeyle yeni haklar tanındı

Göktaş, şehit yakınları ve gaziler için yürütülen çalışmaların Ağustos ayında Meclis'te kabul edilerek yürürlüğe giren düzenlemeyle güçlendiğini anlattı. Bakanın aktardığına göre tüm şehitlerin anne ve babaları devletin desteğiyle kuşatıldı; terörle mücadelede yaralandığı halde malul sayılmayan kahramanlar ile 15 Temmuz gazilerine yeni haklar tanındı.

Gazi er, erbaş ve güvenlik korucularına sunulan destekler artırıldı; gazilerin sosyal hakları genişletildi, ağır engelli gazilere sağlanan bakım desteği iyileştirildi. Göktaş, 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonuyla şehit ailelerinin ve gazilerin ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olmayı sürdüreceklerini, şehit yakınlarını ve gazileri her fırsatta ziyaret ettiklerini söyledi.

Konuşmasının sonunda "Biraz sonra bu salonda yalnızca isimler okunmayacak. Fedakarlığın, cesaretin, sabrın ve millet olmanın hikayesi yankılanacak" diyen Göktaş, devletin şehit ailelerine ve gazilere "Yalnız değilsiniz. Emanetiniz emanetimizdir" dediğini belirtti. Bakan sözlerini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna canını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak, gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayarak tamamladı.