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Göksu'dan Cumhuriyet'in haberine tepki

Cumhuriyet Gazetesi'nin Esenler İlçe Belediyesi'ni hedef alarak; 'Ne çay ne de kek bedava! Seçim meydanında Millet Bahçeleri için verilen sözler tutulmadı' başlıklı haberine tepki gösteren Esenler İlçe Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Söz konusu haberde, 15 Temmuz Millet Bahçesi ve buradaki uygulamalarla ilgili yalan yanlış ifadeler yer almaktadır." dedi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:26
Göksu'dan Cumhuriyet'in haberine tepki

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Cumhuriyet Gazetesi'nin 'Ne çay ne de kek bedava! Seçim meydanında Millet Bahçeleri için verilen sözler tutulmadı' başlıklı haberine tepki gösteren Esenler İlçe Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, yazılı açıklama yaparak, "Cumhuriyet Gazetesi'nin 04.08.2019 Pazar günü (dün) çıkan, Yeniçağ ve Yurt Gazeteleri'nin de kullandığı, 'Seçim Meydanında Verilen Sözler Tutulmadı. Ne Çay Ne de Kek Bedava' başlıklı haberinde, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi ve buradaki uygulamalarla ilgili yalan yanlış ifadeler yer almaktadır." dedi.

Cumhuriyet 'kütüphanede dini içerikli kitaplar dikkat çekiyor' demişti

İslami değerlere olan karşıtlığı ile bilinen Cumhuriyet; haberinde, 'Kütüphanede ise dini içerikli kitaplar dikkat çekiyor.' ifadesini ön plana çıkartarak, "Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’ndeki demir tellerle çevrili yapının 'siyasilere' ayrıldığı ileri sürülüyor." demişti. Bu ifadenin de gerçek dışı olduğunu vurgulayan Başkan Göksu, şunları söyledi:

"Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’ndeki demir tellerle çevrili yapının siyasilere ayrıldığı ileri sürülüyor ifadesiyle yer verilen fotoğrafta ise Rize Evi'nin yer aldığı alanın, siyasilerin insanları gözlemlediği bir Gözlem Odası olduğu bilgisi tamamen gerçek dışıdır. Fotoğraftaki demir tellerle çevrili, kapısında kilit olan alan Rize Evi'dir. Bu alan, tadilat çalışmalarından dolayı insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması için korunmaktadır."

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçmenlere verilen sözlerin tutulmadığı iddia edilerek şu ifadeler kullanılmıştı:

"AKP’nin seçim yatırımı olarak gösterdiği millet bahçelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği sözlerin yerine getirilmediği görüldü. Yurttaşların kütüphanede kitap okurken çay içerek, kek yiyeceğini söyleyen Erdoğan’ın aksine Esenler’deki 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde yiyecek ve içecekler para ile satılıyor."

Bu iddianın da gerçek dışı olduğunu vurgulayan Başkan Göksu, açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

"15 Temmuz Millet Bahçesi'nde, kart karşılığında kendisinin kütüphaneden geldiğini gösteren vatandaşlarımız; tüm gün ücretsiz çay, kahve içip kek ikramından faydalanmaktadırlar. Öte yandan 65 yaş üstündeki yaşlılarımız da, İkinci Bahar Kıraathanesi'nde; çay, kahve, su, kek ikramlarından ücretsiz yararlanabiliyorlar.

Cumhuriyet Gazetesi'nin yaptığı bu haberin yalan ve yanlış ifadelerle dolu olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, haberi kaynak göstererek kullanan ve bu habere yer verme niyetinde olan diğer medya kurumlarımızdan gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz."

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:26
  1. Rize
  2. Ankara
  3. Cumhuriyet
  4. Tevfik Göksu

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