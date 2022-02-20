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Siyaset Göksu İBB'nin borcunu açıkladı! "İstanbul batıyor, umurunda bile değil"
Siyaset

Göksu İBB'nin borcunu açıkladı! "İstanbul batıyor, umurunda bile değil"

İBB'nin borcunu açıklayan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İBB Başkanının gündeminde İstanbul yok. O başka gündemler peşinde. İstanbul batıyormuş umrunda bile değil." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 11:51:00 -

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin içinde bulunduğu içler acısı durumu anlattı. Göksu, belediyenin Ocak ayı itibarıyla 57.6 milyar TL borcu olduğunu, yıl sonu tahmini borcun 89.2 milyar TL olduğunu söyledi.

Göksu, "İBB Başkanının gündeminde İstanbul yok. O başka gündemler peşinde. İstanbul batıyormuş umrunda bile değil." dedi.

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Yorumlar

Musafir

Chp hep bu yolda batırıp başkası gelir kaldırsın onlar sadrce yesin gesin ifira yalan yandaşları ile algı peşinde . Bu biline !!!!! Tayyip Erdogan bir daha Istanbula gelmez Istanbul kendine ettigi kötülügü kimse yapmadı. Secmen Belediye degil gelecegini seciyor bunu Anlayamadı .Bugün de görüyoruz Fakir edebiyatı yapiyorlar jetlerde geziyor gandiler .büyük zincir marketler ile Chp ilişkisi fiyatlara yansıyor hayinlik kol geziyor. Millet umrunda degil Tayyip Erdogan gitsin de ne olursa olsun.
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Vahap Kalyoncu

Daha beter olsun ben çöp dağlarıda bekliyorum,bir müsibet(imamın şeyi) bin nasihatten evladır der atalarımız.
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