Göksu İBB'nin borcunu açıkladı! "İstanbul batıyor, umurunda bile değil"
İBB'nin borcunu açıklayan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İBB Başkanının gündeminde İstanbul yok. O başka gündemler peşinde. İstanbul batıyormuş umrunda bile değil." dedi.
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin içinde bulunduğu içler acısı durumu anlattı. Göksu, belediyenin Ocak ayı itibarıyla 57.6 milyar TL borcu olduğunu, yıl sonu tahmini borcun 89.2 milyar TL olduğunu söyledi.
Göksu, "İBB Başkanının gündeminde İstanbul yok. O başka gündemler peşinde. İstanbul batıyormuş umrunda bile değil." dedi.