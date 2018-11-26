Göksu: Helva ve reçellerimiz Avrupa raflarında! Tatlı ihracatla 5 milyon dolar

Gıda şirketleri ihracatla büyüyor. Baldan reçele ve helvaya kadar pek çok ürününü Avrupa’da satışa sunan şirketlerden Seyidoğlu Gıda, yeni bölgelere girmeye; ihracat gelirlerini arttırmaya aday. Şirketin Genel Müdürü Mehmet Göksu, inovatif ürünlerini pek çok ülkeye tattırmaya talip olduklarını dile getirdi. 2019’da ihracata büyük önem vereceklerini belirten Göksu, “Yeni ve en önemli stratejimiz, ürünlerimizi dünyaya açmak” dedi.

Hedef 40 ülke

Şu anda 30’a yakın ülkeye ihracat yaptıklarını vurgulayan Göksu, “Gelecek yıl bu sayıyı 40’a taşıyacağız, ihracatımızı 3 milyon 500 bin dolardan 5 milyon dolara çıkaracağız” diye konuştu. Avrupa’dan çok sayıda sipariş aldıklarını kaydeden Göksu, şunları söyledi: “Bu bölgede 7-8 ülke ile çalışıyoruz. Almanya, Fransa ve Yunanistan’da reçellerimiz, helvalarımız yoğun ilgi görüyor. İngiltere’de ise Sultanbacı markalı ürünlerimiz müşterileriyle buluşuyor. Walmart’ın şubelerinde ürünlerimiz bulunuyor. İngilizler gül reçelimizi çok ama çok beğeniyor. Çinliler de öyle. Tabii damaklarını tatlandırdığımız Kolombiya, Arjantin ve Rusya’nın adını anmadan geçemeyiz. Ürünlerimiz bu ülkelerden tam not aldı.“

Göksu, ihracatla büyümeye odaklanacaklarına işaret etti. Bu çerçevede peş peşe görüşmeler yapacaklarını, tanıtım çalışmalarına hız vereceklerini anlatan Göksu, “Yeni müşteriler aramaya devam edeceğiz. Asya ve Afrika’ya ihracatımızı arttırmayı esas alacağız” şeklinde konuştu.

İlave fabrika yatırımı

Yatırımlarına ara vermeyeceklerinin altını çizen Göksu, “8 bin metrekarelik fabrikamız var. Buna 7 bin metrekare daha ilave ediyoruz. İnşaat 2019’un başlarında tamamlanacak, böylelikle üretimimiz iki kat artacak, ihracatımız ivmelenecek” ifadelerini kullandı.

Hükümetin susamda gümrük vergisini kaldırdığını hatırlatan Göksu, “Bu adım bizim yararımıza oldu, giderlerimizi yüzde 10 geriletti, gelirlerimizi artırdı. Şu aşamada kura karşı daha dayanıklıyız. Ama tedbirli olunmalı, kurun belli bir bölgeye oturması ve enerji maliyetlerinin aşağı çekilmesi için önlem alınmalı” talebinde bulundu.

Yeni ürünlerle büyüyor

Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Göksu, reçel ve helva pazarının büyüklüğünün 600 milyon lirayı bulduğunu aktardı. Göksu, “Reçel ve helva çeşitlerinin artması pazarın güçlü şekilde büyümesine imkân tanıyor” dedi.

Günde 300 ton üretim

Seyidoğlu Gıda, her yıl ortalama yüzde 20 büyüyor. Günlük 300 ton üretim yapan firmanın toplam 450 ürünü bulunuyor. Yeni fabrika yatırımının tamamlanması ile ürün sayısının önemli oranda artacağı tahmin ediliyor.