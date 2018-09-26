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Göksel Gümüşdağ'dan EURO 2024 açıklaması

Medipol Başakşehir Başkanı Gümüşdağ yarın kura çekimi yapılacak olan Euro 2024 adaylığı hakkında konuştu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 21:21
Göksel Gümüşdağ'dan EURO 2024 açıklaması

Medipol Başakşehir resmi internet sitesi aracılığı ile yapılan açıklamada Göksel Gümüşdağ yarın kura çekilişi olacak olan Euro 2024 adaylığı hakkında konuştu.

''TÜM KOŞULLAR YERİNE GETİRİLDİ''

''2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapabilmek için Türkiye'nin tüm özelliklere sahip olduğunu, gerekli tüm koşuları yerine getirdiğini biliyor ve gönül rahatlığı ile iddia ediyorum ki, adil bir değerlendirme olduğu takdirde yarın Türkiye için çok mutlu ve gururlu bir gün olacaktır

Avrupa'daki statların, tesislerin çoğuna ya bizzat gittim ya da yakından biliyorum. Futbola ilgili duyan herkesin teyid edeceği üzere tüm büyük şehirlerimizde, Avrupa ülkelerinin çoğunda bulunmayan modern ve büyük kapasiteli spor kompleksleri, stadyumlar ve spor salonları var. Ayrıca Türk halkının futbola ve bu tarz büyük organizasyonlara yoğun ilgisi var. Değerlendirme kriterleri profesyonelce olduğu takdirde kazanmamız işten bile değil.

Türkiye'nin spor organizasyonları konusundaki vizyonunu yansıtması ve yurt dışındaki itibarı için büyük önem arz eden bu kararın lehimize olacağına olan inancım tam.

Göksel Gümüşdağ''

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 21:21
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