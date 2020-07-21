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Spor

Göksel Gümüşdağ transferi resmen açıkladı! Cengiz Ünder...

Roma’dan ayrılacağı gündeme gelen Cengiz Ünder için Napoli devreye girdi. Milli futbolcu için 30-35 milyon Euro teklif yaptığı, Cengiz ve kulübünün ise bu teklife sıcak baktığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 09:15:00 -
Göksel Gümüşdağ transferi resmen açıkladı! Cengiz Ünder...

İtalya Serie A’da 2017 yılından beri Roma’nın formasını giyen Cengiz Ünder için uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.

Avrupa’dan birçok kulüp, Milli futbolcu için temaslarını sürdürüyordu. Ancak ilk resmi teklifi önümüzdeki günlerde Napoli’nin yapacağı öğrenildi. Mavi-Beyazlı ekibin hocası Gennaro Gattuso’nun transfer listesinde 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu ilk sıraya yazdığı bildirildi.

Napoli ’nin, ilk temasları sağladığı ve Cengiz için 30-35 milyon euro arasında bir bonservis bedeli teklif edecepi belirtildi.

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