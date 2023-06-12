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Spor Göksel Gümüşdağ kararını verdi
Spor

Göksel Gümüşdağ kararını verdi

Yeniakit Publisher
2023-06-12 19:51:00 -
Göksel Gümüşdağ kararını verdi

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Başkanlığı için kararını açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri için toplandı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

TFF başkanlığına aday olmayacağını söyleyen Gümüşdağ, "TFF Başkanlığı için şu an tek aday Mehmet Büyükekşi gözüküyor. Kulüplerin farklı talepleri var. Benim adım da adaylık için geçmişti ama böyle bir kararım yok. Mehmet Büyükekşi devam edecek gibi duruyor" dedi.

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