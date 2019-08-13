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Göksel Gümüşdağ açıkladı! Fenerbahçe teklif yaptı'

Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, Fenerbahçe'nin Mahmut Tekdemir için teklif yaptığını ve bunu reddettiklerini açıkladı.

13 Ağustos 2019 Salı 15:34
Göksel Gümüşdağ açıkladı! Fenerbahçe teklif yaptı'

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Olympiakos ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Gümüşdağ, futbolcuları Visca, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'ye tekliflerin olduğunu belirtti.

"VISCA VE MAHMUT YAPI TAŞLARIMIZ"

Başakşehir'e her zaman tekliflerin geldiğini söyleyen Göksel Gümüşdağ, "Bize her zaman teklifler geliyor. Geçmişte Abdullah hocamızı Milli Takım'a yolladık. Şimdi Beşiktaş için izin istedi, verdik. Emre Belözoğlu, camiasında futbol hayatına devam etmek istedi, müsaade gösterdik. Bizim futbolcularımıza teklifler hep geldi. Visca ve Mahmut Tekdemir için birçok teklif aldık. Kendiler kulübümüzün yapı taşları. Ben yurtiçine gitmelerine, takımı çok bozmamak için sıcak bakmıyorum, tercihim yurtdışına transfer olmalarından yana." dedi.

"FENERBAHÇE, MAHMUT'U İSTEDİ"

Fenerbahçe'nin Mahmut Tekdemir için girişimlerde bulunduğunu söyleyen Gümüşdağ, "Mahmut Tekdemir için Fenerbahçe teklif yaptı, biz reddettik. Hala aynı fikirdeyiz. Mahmut, İrfan ve Visca ile sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Volkan Babacan takımımızda devam ediyor. Kendisi, performansıyla Milli Takım'a kadar çıkmış bir oyuncudur. Onunla ilgili de henüz bir gelişme yok." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:34
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