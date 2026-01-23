  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şok kayıt: Esed destekçisi mezhepçi yobazlar okusun! 'Esed kimyasal silah emrini bizzat verdi' Kardeş Dediğin Böyle Olur: "O Bayrağı İndiren Eli Kırar, Münasip Yerine Sokarız!" Trump'tan Kanada'ya Gazze şamarı! Mark Carney’e davet resti: Masadan kovuldun! Milleti aldatan sahtekârların kapısına ne zaman kilit vurulacak? Gazeteci Erdem Atay'dan Özgür Özel'e: "Rezil Oldun, Enver Aysever Bile Seni Tokatlıyor!" Vicdanlar buz kesti! Süt kokulu bebeğe canice işkence: Minicik bedeni hemşire zulmüyle engelli kaldı! Küresel sermayeye Putin darbesi! Rothschild ailesi Rusya’dan kovuldu: "Yeni Dünya Düzeni" savaşı kızışıyor! Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı İsrail ana muhalefet lideri: 'Gazze'de kontrol Türkiye'ye geçti!' 23 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem Gökkuşağı Faşizmi sapkın ideolojiyi çökertiyor! ‘Eşcinsellik geni’ diye bir şey yok
Gündem

Gökkuşağı Faşizmi sapkın ideolojiyi çökertiyor! ‘Eşcinsellik geni’ diye bir şey yok

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanan “Gökkuşağı Faşizmi” belgeseli, LGBT sapkınlığının aile yapısı ve toplum üzerindeki etkilerini mercek altına aldı. Belgeselde yer alan, “Birini eşcinsel ya da trans yapan tek bir gen bile yoktur” ifadesi büyük ses getirdi.

TRT’nin uluslararası dijital yayın platformu tabii, Müslüman Türk milletinin ahlakına ve aile kurumuna yönelik küresel saldırıyı gözler önüne seren cesur bir adım attı. “Gökkuşağı Faşizmi” adlı orijinal belgesel, 18 Ocak 2026 itibarıyla yayın hayatına başladı ve kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Belgeselde Psikoterapist David Pickup'ın, “Eşcinsel olmaya dair genetik bir neden olduğuna ilişkin hiçbir bilimsel çalışma yok. Eşcinsel geni diye de bir şey yok” sözlerine yer verildi.

Bu ifade, yıllardır “doğuştan öyleyim” yalanıyla toplumu kandıran, okullara, çocuklara, ailelere musallat olan küresel LGBT lobisinin maskesini düşürdü. Belgesel, sözde “özgürlük” ve “renklilik” kılıfına bürünen bu ideolojik faşizmin nasıl sistematik bir yıkım projesi olduğunu akademik/bilimsel veriler, uzman görüşleri ve çarpıcı örneklerle ortaya koydu.

 

MASKELER DÜŞTÜ, SAPKINLAR KUDURDU

Yayınlanır yayınlanmaz LGBT lobileri ve onlara bağlı hesaplar sosyal medyada nefret kampanyası başlattı. Belgeselde görüşlerine yer verilen bilim insanları ve akademisyenler hedef gösterildi, tehdit edildi. Ancak bu saldırılar, milletin değerlerine sahip çıkan kesimlerden büyük destek gördü.

TRT’DEN BEKLENEN HAMLE

 

Ailenin öneminin vurgulandığı ve İslam’ın açıkça lanetlediği eşcinselliğin aileyi yıkma sloganlarıyla normalleştirildiği bu süreçte, TRT’nin tabii platformu üzerinden yayınladığı “Gökkuşağı Faşizmi” belgeseli, tam da ihtiyaç duyulan bir uyarı niteliği taşıyor.

Küresel şer odaklarının aile kurumunu, genç nesilleri ve toplumun manevi dokusunu hedef alan kirli oyunlarını ifşa eden bu yapım, “Duyuyor musun? Bunlar faşizmin ayak sesleri…” sloganıyla izleyiciyi sarsıcı bir muhasebeye davet ediyor.

Kazakistan’dan LGBT yasağı: Sıra Türkiye’de
Kazakistan’dan LGBT yasağı: Sıra Türkiye’de

Dünya

Kazakistan’dan LGBT yasağı: Sıra Türkiye’de

Dijital özgürlük maskesi altında LGBT dayatması
Dijital özgürlük maskesi altında LGBT dayatması

Gündem

Dijital özgürlük maskesi altında LGBT dayatması

FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu!
FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu!

Siyaset

FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu!

"Gökkuşağı Faşizmi" sapkın LGBT lobisini ifşa ediyor!
"Gökkuşağı Faşizmi" sapkın LGBT lobisini ifşa ediyor!

Medya

"Gökkuşağı Faşizmi" sapkın LGBT lobisini ifşa ediyor!

Ses getiren belgesel! Maskeler düştü LGBT’li sapkınlar kudurdu
Ses getiren belgesel! Maskeler düştü LGBT’li sapkınlar kudurdu

Aktüel

Ses getiren belgesel! Maskeler düştü LGBT’li sapkınlar kudurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23