Gökhan Töre'nin Adana Demirspor'dan kazanacağı ücret şaşkına çevirdi

Yeniden kendisini ispatlamak isteyen Gökhan Töre aylık “6 bin 471 TL” karşılığında Akdeniz ekibine imza attı. Töre'nin performansı yükselirse, kazanacağı ücrete de zam yapılacak.

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini, cebinden 4 milyon lira ödeyerek feshedip, Beşiktaş 'a dönen kanat oyuncusu Gökhan Töre, yıllık 4.5 milyon lira maaş ve maç başına da 100 bin lira ücret karşılığı bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Asgari ücret kazanacak

Akşam Spor'un haberine göre; Siyah-Beyazlılar'da beklediğini bir türlü bulamayan deneyimli futbolcu, Adana Demirspor'un yolunu tuttu. Yeniden form tutup, eski günlerine geri dönmek isteyen Gökhan'ın, Akdeniz ekibiyle dikkat çeken bir sözleşme yaptığı ortaya çıktı. Töre'nin Mavi Şimşekler'den 'asgari ücret' alacağı öğrenildi.

Başkan Sancak iddiaları doğruladı!

30 yaşındaki futbolcu, yeniden çıkış yapıp eski günlerine geri dönmek için bu kez tercihini, Adana Demirspor'dan yana kullandı. Töre, Akdeniz ekibiyle bir yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Buna göre; deneyimli futbolcunun, formuna yeniden kavuşup, eski günlerine geri dönmek için büyük bir fedakarlık yaptığı ve kulübüyle 'asgari ücret' karşılığı anlaştığı ortaya çıktı. Kulüp Başkanı Murat Sancak da bu iddiayı doğruladı.

Performansına göre maaşında iyileştirme olacak

Gökhan Töre, Adana Demirspor'dan 'asgari ücret'; yani 6 bin 471 lira ücret alacak. Beşiktaş'tan daha önce aylık 375 bin lira garanti maaş kazanan Gökhan Töre'nin kazancı, yüzde 98.27 erimiş oldu.