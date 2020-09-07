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Spor Gökhan Töre, yeniden Beşiktaş'ta!
Spor

Gökhan Töre, yeniden Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesh eden Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 23:50:00 -
Gökhan Töre, yeniden Beşiktaş'ta!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir transferi daha bitirdi.

Kara Kartal, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden eski oyuncusu Gökhan Töre'yi yeniden kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ta forma giyen deneyimli futbolcu Gökhan Töre, Siyah Beyazlı takımın başına geçen Sergen Yalçın ile Yeni Malatyaspor'da da birlikte çalışmıştı.

Yeni Malatyaspor formasıyla 28 maça çıkan Gökhan Töre, 2 gol atarken 5 asist yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre ile karşılıklı sözleşmeleri feshettiğini duyurmuş ve 4 milyon TL gelir elde ettiğini bildirmişti.

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