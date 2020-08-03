Gökhan Gönül'den ayrılık mesajı: 'Hakkınızı helal edin'
Beşiktaş'taki geleceği çok merak edilen Gökhan Gönül, siyah-beyazlı yöneticileri telefonla arayarak "Ben Fenerbahçe’ye gitme kararı aldım. Hakkınızı helal edin" dedi.
Beşiktaş’ta sözleşmesi sona eren ve ismi Fenerbahçe ile anılan futbolculardan Gökhan Gönül’ün kalıp kalmayacağı sorusu netleşti. Tecrübeli sağ bek, yeni sezonda takımda olmayacağını yönetime bildirdi.
Siyah-beyazlıların sözleşme yenilemek istediği Gökhan Gönül, eski kulübü Fenerbahçe’den de teklif alınca, her iki taraftan da düşünmek için süre istemişti.
Ailesi ve yakınlarıyla görüştükten sonra kararını veren 35 yaşındaki futbolcunun tercihini sarı lacivertlilerden yana kullandı.
''Hakkınızı helal edin''
Siyah-beyazlı yöneticileri dün telefonla arayan Gökhan Gönül, "Ben Fenerbahçe’ye gitme kararı aldım. Hakkınızı helal edin" dedi.
Bu sezon 32 karşılaşmada forma giyip, 4 gol, 4 asist üreten Gökhan Gönül’ün Fenerbahçe’ye gidecek olmasının ardından Beşiktaş’ta sağ bek arayışları başladı.