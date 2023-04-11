Gökhan Füzesinde yeni aşamaya geçildi

TÜBİTAK SAGE, Türkiye’nin ilk ‘RamJet İtkili Hava Hava Füzesi’ GÖKHAN için bir süredir çalışmalarını gerçekleştiriyor. GÖKHAN Füzesinin adını kamuoyu ilk kez, 24 Haziran 2021 tarihindeki bir paylaşım aracılığıyla SavunmaSanayiST’den öğrenmişti.

Son edinilen bilgilere göre; Milli Uzun Menzilli Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi GÖKHAN’ın kavramsal tasarım faaliyetleri, 2022 yılı içerisinde başarıyla tamamlandı. GÖKHAN Projesi kapsamında fiili olarak ön tasarım faaliyetleri aşamasında geçildi.

Halihazırda TÜBİTAK SAGE, GÖKHAN Projesi kapsamında proje takviminin daha da ilerisinde bulunuyor. SAGE, füzeye ilaveten füzede kullanılacak sıvı yakıtlı RamJet motorunun geliştirilmesi yönünde de önemli aşamalar kaydetti. GÖKHAN’ın, MBDA üretimi METEOR Füzesi’nden daha iyi bir performans göstermesi hedefleniyor.

Kısa süre önce Yunanistan tarafından da tedarik edilen METEOR Hava Hava Füzesi; 200 kilometre menzile, 190 kilogram ağırlığa, 3.65 metre uzunluğa, 178mm çapa ve 4+ Mach hıza sahip. METEOR’un menzili, birçok NATO ülkesinin temel görüş ötesi hava hava füzesi olan AMRAAM’a kıyasla yaklaşık 3 kat daha fazla.

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GÖKHAN RamJet İtkili Uzun Menzilli Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi Projesi kapsamında, 2025 yılına kadar çok önemli aşamaların kaydedilmesi bekleniyor. Öte yandan Türkiye’nin ilk havadan havaya füzeleri olan AMRAAM muadili GÖKDOĞAN ile Sidewinder muadili BOZDOĞAN’ın ise bu yıl içerisinde envantere girmesi bekleniyor.

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