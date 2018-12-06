Gökhan Arslan kimdir nerelidir?
Gökhan Arslan AK Parti Tunceli belediye başkan adayı olmasından sonra Gökhan Arslan’ın kim olduğu araştırılıyor. AK Pati’nin seçimlerde tek milletvekili çıkartamadığı illerin başında gelen Tunceli AK Parti belediye başkanı Gökhan Arslan oldu. Peki Gökhan Arslan kimdir, kaç yaşındadır.06 Aralık 2018 Perşembe 12:53
Gökhan Arslan AK Parti Tunceli belediye başkan adayı olmasından sonra Gökhan Arslan’ın kim olduğu araştırılıyor. AK Pati’nin seçimlerde tek milletvekili çıkartamadığı illerin başında gelen Tunceli AK Parti belediye başkanı Gökhan Arslan oldu. Peki Gökhan Arslan kimdir, kaç yaşındadır.
AK Parti Tunceli adayı Gökhan Arslan 1980 yılı erzurum doğumludur. Gökhan Arslan eğitim hayatını Erzurumda tamamlamıştır. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Mühendisliğ fakültesinden mezundur.
Tunceli AK Parti Teşkilatı
İl Başkanı Fatih Tek
İl Yönetim Kurulu Üyesi Abbas Yümin
İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Eroğlu
İl Yönetim Kurulu Üyesi Alev Özalp
İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Güneş
İl Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Ayhan
İl Yönetim Kurulu Üyesi Bertal Ateş
İl Yönetim Kurulu Üyesi Dilan Tükle
İl Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Keskin
İl Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Öz
İl Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Altınışık
İl Yönetim Kurulu Üyesi Esra Çiçek
İl Yönetim Kurulu Üyesi Güllü Yıldız
İl Yönetim Kurulu Üyesi Gültekin Erükcü
İl Yönetim Kurulu Üyesi Hıdır Ağ
İl Yönetim Kurulu Üyesi İslam Ölmez
İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gerçek
Tunceli 2014 yerel seçim sonuçları
CHP % 30
BDP % 29
AK Parti % 16
Bağımsız % 10
HDP % 4
Çemişgezek 2014 yerel seçim sonuçları
CHP % 49
AK Parti % 43
MHP % 3
BDP % 1
Hozat 2014 yerel seçim sonuçları
CHP % 32
TKP % 30
Bağızmız % 29
AK Parti % 5
Malazgirt 2014 yerel seçim sonuçları
ÖDP % 41
BDP % 37
AK Parti % 8
CHP % 7
Tunceli 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları
HDP % 52.07
CHP % 26.58
AK Parti % 13.56
MHP % 5.66
İYİ Parti % 1.57
SP % 0.30
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