Gökhan Arslan kimdir nerelidir?

Gökhan Arslan AK Parti Tunceli belediye başkan adayı olmasından sonra Gökhan Arslan’ın kim olduğu araştırılıyor. AK Pati’nin seçimlerde tek milletvekili çıkartamadığı illerin başında gelen Tunceli AK Parti belediye başkanı Gökhan Arslan oldu. Peki Gökhan Arslan kimdir, kaç yaşındadır.

AK Parti Tunceli adayı Gökhan Arslan 1980 yılı erzurum doğumludur. Gökhan Arslan eğitim hayatını Erzurumda tamamlamıştır. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Mühendisliğ fakültesinden mezundur.

Tunceli AK Parti Teşkilatı

İl Başkanı Fatih Tek

İl Yönetim Kurulu Üyesi Abbas Yümin

İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Eroğlu

İl Yönetim Kurulu Üyesi Alev Özalp

İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Güneş

İl Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Ayhan

İl Yönetim Kurulu Üyesi Bertal Ateş

İl Yönetim Kurulu Üyesi Dilan Tükle

İl Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Keskin

İl Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Öz

İl Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Altınışık

İl Yönetim Kurulu Üyesi Esra Çiçek

İl Yönetim Kurulu Üyesi Güllü Yıldız

İl Yönetim Kurulu Üyesi Gültekin Erükcü

İl Yönetim Kurulu Üyesi Hıdır Ağ

İl Yönetim Kurulu Üyesi İslam Ölmez

İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gerçek

Tunceli 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 30

BDP % 29

AK Parti % 16

Bağımsız % 10

HDP % 4

Çemişgezek 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 49

AK Parti % 43

MHP % 3

BDP % 1

Hozat 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 32

TKP % 30

Bağızmız % 29

AK Parti % 5

Malazgirt 2014 yerel seçim sonuçları

ÖDP % 41

BDP % 37

AK Parti % 8

CHP % 7

Tunceli 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

HDP % 52.07

CHP % 26.58

AK Parti % 13.56

MHP % 5.66

İYİ Parti % 1.57

SP % 0.30

HDP Tunceli Milletvekili

Alican Önlü

CHP Tunceli Milletvekili

Polat Şaroğlu

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi