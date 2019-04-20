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Seçim 2019 Sayfası

Gökçin Aras, Nilüfer Kariyer Günleri’nin konuğu oldu

ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras, iş hayatındaki başarı hikayesi ile Nilüfer Kariyer Günleri’nin konuğu oldu.

20 Nisan 2019 Cumartesi 12:49
Gökçin Aras, Nilüfer Kariyer Günleri’nin konuğu oldu

ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras, iş hayatındaki başarı hikayesi ile Nilüfer Kariyer Günleri’nin konuğu oldu.


Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Nilüfer Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği ve yaklaşık 5 bin 500 öğrencinin katılım gösterdiği Nilüfer Kariyer Günleri, Nilüfer Belediyesi Bursa Rotary İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin meslek seçimleri ve kariyer planlamalarında yol gösterici olacak.


ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras, etkinliğin üçüncü günü düzenlenen programda başarı öyküsü ile yer aldı. Aras, ‘Her şey güzel olacak’ başlıklı konuşmasında gençlere farklı bakış açıları ve vizyon kazandıracak deneyimlerini paylaştı.Gençlerin bizlerden değil, bizlerin gençlerden öğreneceği çok şeyi olduğunu dile getiren Aras konuşmasında şunları söyledi:


“Bugün bilgi ve iletişim çağında gençler bizden o kadar hızlı ve algıları o kadar fazla ki, asıl bizim gençlerden öğrenecek çok şeyimiz var. Benim gençlere söyleyebileceğim tek şey, hayallerini geniş tutmalarıdır. Başarıyı elde etmenin tek yolu hayal kurmaktan geçer. Girişimcilikte bana sermayeniz nedir diye sorarlardı. Benim sermayem hayallerim derdim. Hayal etmeden gerçekleri elde edemeyiz. Gençlerin, büyükleri tarafından kısıtlanmaması ve özgür bırakılmasından yanayım. Gençler zamanlarını iyi planladıktan sonra her şeyi yapabilecek ve başarabilecek güce sahipler. Biz firma olarak teknoloji kullanımında en son noktadayız. Bu teknolojinin kullanımında benden daha genç insanlar var. Gençlerin önünü açtığınızda onlara engel olmadığınızda o gençler sizi daha aydınlık ve daha doğru yola götüreceklerdir. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bu bayrağı size emanet edeceğiz. Eminim ki sizler bu bayrağı bizden çok daha ileriye taşıyacaksınız. Çok daha iyi işler başaracaksınız.”

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 12:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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