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Gündem Gökçek'ten olay paylaşım!
Gündem

Gökçek'ten olay paylaşım!

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden 'Katar Emiri Temim'in önünde eğiliyor' yalanına olay bir paylaşımla cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 20:41:00 -
Gökçek'ten olay paylaşım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden 'Katar Emiri Temim'in önünde eğiliyor' yalanını ortaya atmış, Kılıçdaroğlu'nun 'pes' dedirten yalanı tepkilere neden olmuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki göstermiş, "Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu." ifadelerini kullanmıştı.

Gökçek'ten olay paylaşım

Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.

Gökçek, paylaştığı fotoğraf ile şu ifadeleri kullandı:

"Bak Kılıçdaroğlu, senin kaliteni göstermek için bir fotoğraf atıyorum. Sen Genel Başkansın, yanındaki danışmanın Ekrem Kerem Oktay. Danışmanın koltukta yaylanıp kolunu koltuktan aşağı sallamış, sen el pençe divan. Senin itibarın danışmanının yanında bu kadar. Ezik olan sensin..."

İşte Gökçek'in sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşım:

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Yorumlar

Millet

Melih başkanım vallahi on numara olmuş. Bu fotoğraf kk nın sahibi kimmiş tam olarak bunu anlatıyor. Türkiyedeki en büyük fetöcü kk dır
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