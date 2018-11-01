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Gökçek'in oğlu Keçiören belediye başkan adayı olacak mı?

MHP'nin "Ankara adayı olarak düşünüyoruz" dediği Gökçek için Cumhurbaşkanı Erdoğan "Melih Bey benim dava arkadaşım" demişti. Sabah yazarı Övür'den bu çıkışla ilgili bomba bir iddiayı kaleme aldı.

01 Kasım 2018 Perşembe 08:07
Gökçek'in oğlu Keçiören belediye başkan adayı olacak mı?

MHP'nin Melih Gökçek'i aday göstereceği iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Melih Gökçek bizim dava ve yol arkadaşımızdır" açıklaması sonrası kulislere düşen haberler değişti. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, Keçiören Belediye Başkan adayı olabilir" iddiasını ileri sürdü. Mahmut Övür, "Ankara'da Gökçek ve Yavaş senaryoları" başlığıyla yayımlanan yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulislerde konuşulanları aktardı. 

MHP'NİN YAPTIĞI BAŞARILI BİR HAMLEYDİ... "2014 seçiminin kazananı Gökçek'i Ankara'da yeniden gündeme getiren şey, AK Parti-MHP arasında kurulması çok tartışılan yerel ittifakın bozulmasıydı" diyen Övür, şöyle devam etti: MHP ve bazı siyasi aktörler bu durumu fırsata çevirmek için harekete geçti ve Gökçek adı ortaya atıldı. Başarılı da olundu. İyi bir hamleydi.

DEVREYE ERDOĞAN GİRDİ HAVA DEĞİŞTİ... İnce bir hesaba dayanıyordu ve Melih Gökçek ismi üzerinden AK Parti'ye deyim yerindeyse sopa gösteriliyordu. Bahçeli'nin "MHP'ye şeref kazandırır" çıkışı, Gökçek'in memnuniyeti kafalarda soru işareti oluştursa da devreye Başkan Erdoğan girip "Biz yol arkadaşıyız" deyince hava birden değişti.

GÖKÇEK'İN OĞLU AK PARTİ'NİN ADAYI MI OLACAK?.. O değişen havayla birlikte kulislere düşen haber de değişti: "Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, Keçiören Belediye Başkan adayı olabilir." Ankara siyaseti de havası gibi her an değişebilir…

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 08:07
  1. Keçiören
  2. Ankara
  3. AK Parti
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Melih Gökçek
  6. 2019 yerel seçimleri
  7. Osman Gökçek

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