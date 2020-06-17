Gökçek: Taksilere bindiğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da 5 bin taksiyi belediye olarak kiraya vereceklerini açıklamasının ardından gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama daha yaparak, "İstanbul halkının, taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam, Bağcılar Oto Galerisi'ndeki birkaç taksi galericisi değildir. Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar" şeklinde sert ifadeler kullandı.

Bunun üzerinde paylaşımda bulunan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Artık taksici esnafı cadde cadde, sokak sokak İmamoğlu’nu İstanbulluya anlatır. Taksilere bindiğinizde ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız." ifadelerini kullandı.

İşte Melih Gökçek'in tweeti: