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Gündem Gökçek paylaştı: Bir siyasetçi için çok ağır
Gündem

Gökçek paylaştı: Bir siyasetçi için çok ağır

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir anne tarafından uzaklaştırılmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 19:29:00 - 2021-08-26 19:30:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretleri sırasında hayatının şokunu yaşadı. Kılıçdaroğlu'nun çocuğunu sevmesine izin vermeyen bir anne, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu uzaklaştırdı.

Yaşanan olayın ardından, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı anın videosunu Twitter hesabından paylaşarak "Kadıncağız çocuğuna Kılıçdaroğlu'nu dokundurtmuyor ve resmen azarlıyor: 'Yürü, yürüüü.' Bir siyasetçi için çok ağır be..." ifadelerini kullandı.

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