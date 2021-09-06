Gökçeada'ya gidecek olanlara kötü haber
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre; Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak.
Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın gerçekleştirilmesi planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.
Gökçeada feribot seferleri bugün de aynı nedenle gerçekleştirilememişti.