Gökçeada'ya fırtına engeli: Bazı feribot seferleri iptal edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kuzey Ege’de beklenen olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "27 Eylül Pazar Kabatepe-Gökçeada hattında; Kabatepe'den saat 07.00, 09.00 ve 11.00 Gökçeada'dan saat 07.00, 09.00 ve 13.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.