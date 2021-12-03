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Gündem Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi
Gündem

Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada-Kabatepe hattında bugün yapılması planlanan 2 feribot seferi fırtına nedeniyle iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 09:53:00 -
Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgar nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan bazı seferler gerçekleştirilemeyecek.

Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00 seferleri iptal edildi.

Geyikli ile Bozcaada hattındaki seferlerde de aksamalar yaşanıyor.

 

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