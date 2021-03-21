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Eğitim Gökçeada hangi okullarda yüz yüze eğitime ara mı verildi? Gökçeada’da okullar tatil mi? Gökçeada'da hangi okullar tatil edildi?
Eğitim

Gökçeada hangi okullarda yüz yüze eğitime ara mı verildi? Gökçeada’da okullar tatil mi? Gökçeada'da hangi okullar tatil edildi?

Gökçeada son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığının açıkladığı illerin haftalık korona vaka sayılarına göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vakası Çanakkale 202,75 oldu. Çanakkale ilçesi Gökçeada’da bir öğretmende çıkan görülen korona vakası sonrası Gökçeada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu harekete geçti. İlçede bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Peki Gökçeada hangi okullarda yüz yüze eğitime ara verildi? Gökçeada’da okullar tatil mi? Gökçeada ‘da hangi okullar tatil edildi?

Yeniakit Publisher
2021-03-21 12:40:00 - 2021-03-21 12:43:18
Gökçeada hangi okullarda yüz yüze eğitime ara mı verildi? Gökçeada’da okullar tatil mi? Gökçeada'da hangi okullar tatil edildi?

Gökçeada son dakika yüz yüze eğitim haberi: Gökçeada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Dr. Serhat Doğan başkanlığında, salgın tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesi için toplandı.

Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi ile Gökçeada Özel Zeytinli Rum İlkokulu'nda testi pozitif çıkan öğretmen, Gökçeada Cumhuriyet İlkokulu'nda  testi pozitif çıkan öğrenci ile Gökçeada Özel Tepeköy Rum Ortaokulu ve Gökçeada Özel Tepeköy Rum Lisesi'nde temaslı öğrenci bulunması nedeniyle, söz konusu 5 okulda salgının yayılımını önlemek için yüz yüze öğretime 29 Mart tarihine kadar ara verildi. Bu süreçte, öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmeleri kararlaştırıldı. Ayrıca, Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki bütün öğretmen ve öğrencilerin, Cumhuriyet İlkokulu'nda enfekte öğrencinin bulunduğu sınıftaki tüm öğrenciler ile bu sınıfta eğitime giren tüm öğretmenlerin de 10 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verildi.

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