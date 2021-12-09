Gökçeada feribot seferleri yarın var mı? Gökçeada feribot seferleri iptal mi? Bozcaada feribotu var mı?

Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri var mı? Geyikli-Bozcaada feribot seferleri iptal mi? Geyikli-Bozcaada seferleri yapılıyor mu? Geyikli-Bozcaada feribot seferleri yarın var mı? soruları Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında sefer yapacak vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerine ilişkin GESTAŞ AŞ'den son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar.