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Aktüel Gökçeada feribot seferleri yarın var mı? Gökçeada feribot seferleri iptal mi? Bozcaada feribotu var mı?
Aktüel

Gökçeada feribot seferleri yarın var mı? Gökçeada feribot seferleri iptal mi? Bozcaada feribotu var mı?

Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri var mı? Geyikli-Bozcaada feribot seferleri iptal mi? Geyikli-Bozcaada seferleri yapılıyor mu? Geyikli-Bozcaada feribot seferleri yarın var mı? soruları Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında sefer yapacak vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerine ilişkin GESTAŞ AŞ'den son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 16:45:00 - 2021-12-09 16:46:33
Gökçeada feribot seferleri yarın var mı? Gökçeada feribot seferleri iptal mi? Bozcaada feribotu var mı?

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal mi? Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın (10 Aralık Cuma) yapılması planlanan feribot seferleri, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi. 

Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri var mı?

Geyikli-Bozcaada feribot seferi iptal mi? Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının programdan kaldırıldığı duyuruldu. Açıklamada, diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

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