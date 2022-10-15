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Dünya Gökbilimcilerden inanılmaz keşif: 1,9 milyar yıllık bir kaydı izlemek gibi!
Dünya

Gökbilimcilerden inanılmaz keşif: 1,9 milyar yıllık bir kaydı izlemek gibi!

Gökbilimciler, Dünya'dan 2,4 milyar ışık yılı uzaklıkta meydana gelen ve muhtemelen bir kara deliğin oluşumu tarafından tetiklenen bir olaydan şimdiye kadar görülen en parlak ışık parlamasını gözlemlediler.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 07:09:00 -
Gökbilimcilerden inanılmaz keşif: 1,9 milyar yıllık bir kaydı izlemek gibi!

Elektromanyetik radyasyonun en yoğun biçimi olan gama ışınları patlaması, ilk olarak 9 Ekim'de yörüngedeki teleskoplar tarafından tespit edildi ve ardından gelen parıltı hala dünya çapında bilim insanları tarafından izleniyor.

Astrofizikçi Brendan O'Connor, meydana geldiği gibi yüzlerce saniye süren gama ışını patlamalarının, güneşten 30 kat daha büyük olan büyük yıldızların ölmesinden kaynaklandığının düşünüldüğünü söyledi.

"1,9 milyar yıllık bir kaydı izlemek gibi"

Meydana gelen patlamada 18 teraelektronvoltluk rekor bir enerji taşıyan fotonlar serbest kaldı.

O'Connor, "Olayı şimdi gözlemlemek, bu olayların önümüzde ortaya çıkan 1,9 milyar yıllık bir kaydını izlemek gibi" dedi.

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