GÖKBEY'den müthiş haber!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla icra edilen “Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Programı” ile TUSAŞ’taki kritik tesislerin açılışı yapıldı.

Erdoğan, TUSAŞ tarafından geliştirilen milli hava platformlarını yakından inceledi. Program sırasında, T625 GÖKBEY helikopterinin Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı için üretilen haki renkli varyantı ilk kez görüntülendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın isterleri doğrultusunda GÖKBEY üzerine entegre edilen vinç ekipmanları da yeni varyant üzerinde ilk kez görüntülendi.

GÖKBEY Helikopteri, test ve sertifikasyon süreçlerinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda hizmetine başlayacak. GÖKBEY’in, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan UH-1 helikopterlerinin yerini alması bekleniyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı haricinde Jandarma Genel Komutanlığı da envanterinde bulunan 13 adet AB-205 tipi Genel Maksat Helikopteri’nin yerini, geliştirme faaliyetleri devam eden GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri alacak.

Hafif Genel Maksat Helikopteri Tedarik Projesi kapsamında ilk etapta, 20 adet GÖKBEY tedarik edilecek. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından teslim alınacak helikopterlerin adedi ise bilinmemekte. Jandarma Genel Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ilk teslimatların 2022 yılında başlaması planlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve diğer ihtiyaç sahibi makamların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülmekte olan Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile başlatılmıştır. Program bütçesi ve takvimi 03 Ocak 2013 tarihli SSİK ile kararlaştırılmış ve 26 Eylül 2013 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) arasında sözleşme imzalanmıştır.

GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, ilk uçuşunu Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirmiştir. Buna müteakiben, ikinci prototip helikopter de ilk uçuşunu Haziran 2019 tarihinde başarıyla gerçekleştirmiştir. GÖKBEY’in, test faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından 2021 yılında seri üretime geçmesi planlanmaktadır. GÖKBEY’in silahlı versiyonu da geliştirilecek.

TUSAŞ, yılda 24 adet GÖKBEY Helikopteri üretmeyi amaçlamakta.

KAYNAK: SavunmaSanayiST.com