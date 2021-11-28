GÖKBEY Helikopteri Malezya'da boy gösterdi
TUSAŞ firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen GÖKBEY Helikopteri, Malezya'da düzenlenen "Selangor Airshow Fuarı"nda boy gösterdi.
TUSAŞ'ın en özel üretimlerinden biri olan GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, Malezya’da bulunan Selangor Havacılık Fuarı’nda sergilendi. 24 Kasım'da Malezya'ya ofis açan TUSAŞ, Selangor'da düzenlenen ve Asean bölgesinin en önemli genel havacılık fuarı olarak kabul edilen Selangor Airshow'a katıldı.
Selangor’da gerçekleşen fuarda TUSAŞ'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, dış tasarım ve teknik özellikleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekti.
TUSAŞ; 25 Kasım’da kapılarını açan ve bugün sona erecek Selangor Airshow fuarının statik alanında GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'ni Güney Asya'da tanıtma imkanı yakaladı.
Dünyanın en iyi havacılık şirketlerinden 43 temsilcinin katılımıyla SkyPark Bölgesel Havacılık Merkezi’nde düzenlenen "Selangor Havacılık Fuarı" ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.