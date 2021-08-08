Gökbel Dağları alevlere teslim oldu

Yatağan ilçesinde sarp arazide başlayan orman yangını sonrası Hacıveliler ve Yava Mahallesi tedbir amacıyla geçici olarak boşaltıldı. Bugün sabah saatlerinde helikopterler ve uçak havadan, arazöz ve çok sayıda iş makinesi ile diğer unsurlar karadan yangına karşı sürdürdükleri mücadeleye rağmen akşam saatlerinde şiddetini arttıran rüzgar sonrası alevler Gökbel Dağları'nı esir aldı. Devam eden orman yangını drone ile havadan görüntülenirken, gökyüzünü alevler aydınlattı. Boşaltılan mahalle sakinleri yeşil çam ağaçlarının yanmasını endişe ile izlerken, güvenli bölgede bekliyorlar.