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Ekonomi Gökbel Barajı'nda su tutulmaya başlandı
Ekonomi

Gökbel Barajı'nda su tutulmaya başlandı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız: - "Çine Projesi'nin parçası olan ve bölge tarımına büyük katkı sağlayacak Çine Gökbel Barajı'nı tamamlayarak su tutmaya başladık"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 08:43:37 -
Gökbel Barajı'nda su tutulmaya başlandı

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Çine Projesi'nin parçası olan ve bölge tarımına büyük katkı sağlayacak Çine Gökbel Barajı'nı tamamlayarak su tutmaya başladıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydın'a yapılan yatırımlarla ilin mümbit toprakları suyla buluşturuyor, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilerek, derelerdeki taşkın riski azaltılıyor.

Aydın ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, "Çine Projesi'nin parçası olan ve bölge tarımına büyük katkı sağlayacak Çine Gökbel Barajı'nı tamamlayarak su tutmaya başladık. Temelden yüksekliği 62,50 metre ve su depolama kapasitesi 13 milyon metreküp olan Gökbel Barajı'nın sulanmasının da tamamlanmasıyla yapılacak sulu tarım sayesinde bölge ekonomisinde yıllık 323 milyon 760 bin lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Gökbel Barajı'nda depolanacak suyla Çine Ovası'nda 69 bin 800 dekar, Koçarlı Bağarası Ovası'nda 146 bin 40 dekar olmak üzere toplam 215 bin 840 dekar arazinin sulanmasının sağlanacağı bilgisini veren Yıldız, yaklaşık 120 milyon liraya mal olan barajın hayırlı olmasını diledi.

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