  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek

Merzifon Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Amasya bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 17:13:21 -
Gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek

Merzifon Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Amasya bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.


Merzifon Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan genel durum değerlendirmesinde, “Ülkemiz Avrupa’nın güneydoğusunda bulunan yüksek seviye alçağı ve buna bağlı atmosferin üst seviyelerindeki soğuk havanın etkisinde olup; kuzey ve iç kesimler mevsim normallerine göre yağışlı bir Haziran ayı geçirmektedir. Önümüzdeki hafta başına kadar bölgemizde genellikle öğle saatlerinden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak, kısa sürede kuvvetli yağış bırakabileceği tahmin edilmektedir. Ayrıca gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar da beklendiğinden, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, güncel meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkların, iç kesimlerde yağışlarla birlikte azalarak mevsim normallerinin 2-4 dereceği altında seyretmesi beklenmektedir” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı